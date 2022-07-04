رابط مفعل .. نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول || nategafany.emis.gov.eg

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عمر شويل - جدة نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول ، ظهرت الأن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، حيث تم الانتهاء من امتحانات الدبلوم يوم 5 يونيو، وبمجرد الانتهاء من تلك الامتحانات بدأ التصحيح على مستوى جميع المحافظات وأكدت الوزارة أنها أنهت جميع أعمال تصحيح الامتحانات التي عقدت ورقيا في المدارس باللجان.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

علي جميع الطلاب الذين يريدون الحصول علي نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول القيام بالخطوات الأتية:

الدخول على من هنا على بوابة التعليم الفني. اضغط على الزر للاطلاع على نتائج الدبلومات الفنية لعام 2020. اختر القسم الخاص بك سواء( قطاع صناعي – قطاع زراعي – قطاع تجاري – قطاع فندقي). كتابة رقم الجلوس. أدخال البيانات والمعلومات المطلوبة حول المدرسة التي التحق بها. أدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بك. تظهر نتيجة الطالب شاملة جميع الدرجات التي حصل عليها في الامتحانات. النتيجة تشمل أيضاً اسم الطالب والمدرسة التابع لها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 متاحة عبر موقع الوزارة

أضافت الوزارة بأن نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 ظهرت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بالاسم ورقم الجلوس موضحة أنه تم مراجعة جميع درجات الطلاب في مختلف التخصصات في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بدقة.

إعلان نتائج الدبلومات الفنية لجميع الأقسام

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي بصحبة الوزير الدكتور طارق شوقي و سيتم الإعلان خلال ساعات قليلة عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 ، كما سيتم الاستشهاد بأفضل الطلاب على مستوى جميع محافظات مصر، وسوف يتم تحميل النتائج عبر بوابة التعليم الفني (بوابة معلومات المركز لطلبة الدبلومات الفنيه 2022).

وهنأ نائب الوزير للتعليم الفنى، الطلاب المتفوقين الحاصلين علي أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 تليفونيا والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة ( 20 طالبة + 9 طلاب) من 13 محافظة تضم محافظات والقاهرة ، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية ، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد، ووعد نائب الوزير الطلاب بتكريمهم قريبا من جانب الوزارة باحتفال يليق بهم، كما يتم في كل عام في احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم.

نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية

نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية على اختلاف نظام السنوات كالتالي:

نظام خمس سنوات: حضر 18757 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84 %.

نظام ثلاث سنوات: حضر 662036 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.35 %

نظام ثلاث سنوات – التعليم والتدريب المزدوج : حضر 18792 طالبا –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 85.02 %

نظام ثلاث سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر 21298 طالبا– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36 %

تكنولوجيا تطبيقية نظام ثلاث سنوات : حضر 1312 طالبا– (3 شهادات ) بنسبة نجاح 70.73%

نظام ثلاث سنوات إعداد مهني: حضر 67156 طالبا – (3 شهادات) بنسبة نجاح 44.61%

بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبا بنسبة نجاح 85.46 %،

وبلغ إجمالي الحضور 789351 طالبا، وإجمالي الناجحين 539564 طالبا بنسبة نجاح (68.36 %)، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثاني 215572 طالبا بنسبة (27.31 %)، أما إجمالي الباقين للإعادة 34204 طلاب بنسبة (4.33 %).