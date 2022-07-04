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عمر شويل - جدة رابط استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة eservices.cchi.gov.sa، لاستفسارات التأمين الصحي عبر الإنترنت أو عن طريق ما يسمى باستفسارات التأمين الصحي للمغتربين، تعمل هيئة التأمين الصحي التعاوني على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المهمة التي يحتاجها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الهدف هو لجميع العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، حيث أصبحت الأرض، وكما أوضح مجلس التأمين الصحي التعاوني على موقعه على الإنترنت، خدمة طلب وثيقة تأمين صحي عبر الإنترنت مريحة للغاية، لتوفير وتنظيم رعاية طبية كاملة للمقيمين أو المواطنين، ولتأكيد صلاحية وثيقة صلاحية التأمين الصحي الخاصة به، كما يقوم مجلس التأمين الصحي والمواطنين أو الوافدين بالتسجيل في التأمين الصحي، تعرف على رسوم التأمين الصحي لمتعاونيك مع رقم الهوية الوطنية الذي يوضح أنه يمكنك استخدام الجميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالتأمين الصحي.

رابط استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

لدى مجلس التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية طريقة إلكترونية خاصة للمواطنين والمقيمين للسماح للأجانب بزيارة موقع مجلس التأمين الصحي.

انقر على الروابط التالية للدخول على مجلس الضمان الصحي، فنحن نساعدك في الوصول إلى جميع خدمات معلومات التأمين الصحي.

انقر فوق موقع مجلس الضمان الصحي للتأمين مع رقم إقامتك

ثم أضف رقم إقامتك واتبع باقي الخطوات للتعرف على التأمين الصحي عبر الإنترنت.

كيفية استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة عبر مجلس الضمان

نظرًا لأن طريقة التحقق إلكترونيًا من رقم إقامتك هي أحد الأشياء المهمة التي يبحث عنها متلقي التأمين الصحي، يمكنك طلب مستندات التأمين الصحي من الموقع الرسمي لهيئة التأمين الصحي أو أبشر، يمكنك القيام بذلك من خلال، وإذا أردت التعرف على تأمين صحي برقم إقامة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مجلس التأمين الصحي على الإنترنت.

الرجاء إدخال رقم إقامتك أو رقم الهوية الوطنية.

أدخل الرمز المرئي الذي سيتم عرضه على الشاشة.

انقر فوق أيقونة موافق.

أخيرًا، سترى صفحة تحتوي على جميع تفاصيل بوليصة التأمين الصحي الخاصة بك، سواء أكانت بوليصة التأمين صالحة أم منتهية الصلاحية، وسرعة التجديد.

كيفية استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة أبشر

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية أيضًا الحصول على تأمين صحي باستخدام رقم إقامتهم عبر الإنترنت عبر منصة أبشر الإلكترونية، على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

أدخل رقم إقامتك في الحقل المقدم.

ألصق رمز التحقق من الصورة في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق كلمة “عرض”.

بعد الانتظار لفترة من الوقت، سترى رسالة خضراء تشير إلى أن تأمينك الصحي.

كيفية استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة أبشر

من خلال الرابط للاستعلام عن تأمين صحي برقم مقيم يمكنه الاستعلام إلكترونيًا عن تأمينه الصحي عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الصحي:

يمكن للمواطنين أو المقيمين الضغط على الرابط لمعرفة المزيد عن التأمين الصحي برقم التسجيل.

يرجى إرفاق حالته أو رقم بطاقة إقامته.

قم بتدوين الرقم الموضح في الصورة.

انقر فوق إرسال.

قبله، سيجد معلومات تتعلق بتأمينه الصحي، مثل تاريخ انتهاء صلاحية بوليصة التأمين.

هذه نهاية المقال المقدم على الموقع بالنسبة للمحتوى العربي، تحدثنا عن رابط الاستفسار على التأمين الصحي برقم الإقامة عبر الإنترنت من خلال موقع المجلس التعاوني، تأمين صحي لقد قدمت أيضًا إجراءً منظمًا جيدًا حول كيفية التعرف على التأمين عبر الإنترنت، نأمل أن تستمتع بقراءة هذا المقال.