عدد حجاج الداخل 1443 هذا العام 2022 رسميًا وفقًا لوزارة الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية عن كم عدد حجاج الداخل 1443 الذين سوف يقومون بأداء شعيرة الحج لهذا العام، خاصًة بعد فتح باب الحج على مِصراعيه مقارنة بالعام الماضي حيث تم تقليص عدد الحُجاج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، هذا وقد وجهت المملكة العربية السعودية قرارًا رسميًا بشأن تلقي أفواج الحُجاج لهذا العام حسب عدد من الشروط والقواعد الضرورية للمحافظة على سلامة الحُجاج.

كم عدد حجاج الداخل 1443

بحسب ما تم الإعلان عنه من خلال البيان الرسمي الذي تم إصداره من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، فإن مجموع حجاج الداخل لهذا العام ١٤٤٣/٢٠٢٢ سوف يكون مائة وخمسين ألف حاج فقط، وذلك بنسبة ١٥٪ فقط من العدد الكُلي للحجاج وهم في الأساس مليون حاج، حيث أوضحت الوزارة لماذا هذا العدد فقط وذلك لإفساح المجال للحُجاج المُقبلين من خارج الدولة السعودية، حيث أن عددهم يكون ثلاثة أضعاف حجاج الداخل.

كم عدد حجاج الخارج 1443

قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بالكشف عن عدد الحُجاج من خارج المملكة العربية السعودية، والذين بلغوا ثمانمائة وخمسين ألف حاج وحاجة من كافة البلاد العربية والدولية المختلفة، وهي بنسبة حوالي ٨٥٪، ومن المشار إليه أن الحج هذا العام سوف يكون بحسب عدد من القواعد والشروط المُقامة من أجل المحافظة على السلامة العامة سواء لحُجاج بيت الله الحرام أو لسُكان المملكة العربية السعودية.

ما هي استعدادات وزارة الحج لموسم حج ١٤٤٣/٢٠٢٢

نوهت وزارة الحج مع مجموعة من الجهات الأمنية والصحية بأنه سوف توجد عدد من الإجراءات والاشتراطات الأمنية المشددة خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٣/٢٠٢٢، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الحجاج، وهي تتضمن الآتي: