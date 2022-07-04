نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع 200,000 نقداً للسعودي والمقيم بدون ضمانات وبالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عزيزي القارئ عن أسرع تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 200 ألف ريال سعودي وكذلك ذات إيداع فوري لمبلغ التمويل وأيضاً متاح طلب التمويل اونلاين لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين وذلك بعد توافر جميع الشروط والأحكام التى حددتها شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية وهو ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني.

إيداع 200,000 نقداً لدى شركة التيسير للتمويل

كل المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية يمكنهم طلب التمويل الشخصي اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير للتمويل ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة التيسير وهي

لابد من أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 21 عام.

كذلك لابد أن يكون المتقدم السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون العميل المقيم لديه دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون السعودي وكذلك المقيم قضى فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر.

مميزات التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

من أهم المزايا التي يبحث عنها جميع العملاء بالمملكة العربية السعودية هو الإيداع السريع لقيمة التمويل وهو ما تقدمه شركة التيسير للتمويل ويتميز كذلك التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بالآتي

يتميز قرض شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه يوفر فترة تقسيط لمبلغ التمويل تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

كما يتميز تمويل شركة التيسير بأن المتقدم يستطيع الحصول على قرض شخصي بقيمة ربما تصل إلى 200,000 ريال.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه ذات الإيداع الفوري خلال 24 ساعة.

ومن أهم مزايا التمويل الشخصي لدى شركة التيسير أنه لا يحتاج إلى وجود كفيل.

كما يمتاز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه لا يشترط تحويل الراتب الشهري.

خطوات طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

كل العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين لديهم فرصة طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير اونلاين من خلال الدخول على الرابط الرسمي لشركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية ثم ملئ نموذج طلب التمويل.