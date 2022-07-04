الجيش البريطانى يعلن استعادة حسابه على تويتر ويوتيوب

جدة - نرمين السيد - استعاد الجيش البريطانى السيطرة على حسابه على موقع تويتر وقناته على يوتيوب بعد اختراقهما لفترة وجيزة واستخدامهما لنشر تعليقات عن عملات مشفرة ورموز غير قابلة للاستبدال.





وقال منشور على حساب الجيش البريطانى على تويتر "نعتذر عن انقطاع بثنا المؤقت. سنجرى تحقيقا كاملا، ونتعلم من هذا الحادث". وفى وقت سابق، أعاد الحساب نشر عدد من التغريدات حول الرموز غير القابلة للاستبدال.

كما تمت استعادة قناة الجيش على موقع يوتيوب بعد تغيير اسمها إلى (آرك إنفست) ونشر عدد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالعملات المشفرة.

ويبلغ عدد متابعى حساب الجيش البريطانى على تويتر 362 ألفا، بينما يبلغ عدد مشتركى القناة 177 ألفا.

يذكر أن (آرك إنفست) هو اسم شركة استثمار عالمية. ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق تم إرساله عبر البريد الإلكترونى وموقع الشركة على الإنترنت.