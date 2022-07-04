الجزائر تعلن مراجعة أسعار الغاز المصدر لارتفاع أسعاره العالمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الكلمة، التى أدلى بها مدير الشركة الجزائرية الحكومية للمحروقات "سوناطراك" توفيق حكار، اليوم الأحد خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الشركة الجزائرية، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة لتقديم حصيلة أعمالها.

وأوضح حكار أن أسعار الغاز فى سوق الصفقات الفورية قد ارتفعت، خلال الثلث الأخير من العام الجارى، مؤكدا أنه سيتم مراجعة الأسعار مع جميع شركاء الجزائر دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشريك، أو وصول المفاوضات السابقة إلى مرحلة متقدمة.

وأشار إلى الاكتشافات الأخيرة فى بلاده بمجال الغاز فى حقل "حاسى رمل" ( أحد أكبر حقول الغاز فى العالم، ويقع على بعد 550 كيلومترًا جنوبى الجزائر العاصمة)، منوها إلى أن كميات الإنتاج الأولى من هذه الاكتشافات ستظهر اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، بإجمالى حجم إنتاج متوقع يفوق 10 ملايين متر مكعب فى اليوم.

وأضاف مدير الشركة الجزائرية الحكومية للمحروقات أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أى حالة لإعادة بيع الغاز الجزائرى إلى دول أخرى غير منصوص عليها فى العقود المبرمة، مشيرا إلى أن هناك نصوصا فى عقود التزويد بالغاز تفرض الموافقة المسبقة من "سوناطراك" قبل إجراء هذا الأمر، مذكرا بأن هناك إجراءات سيتم اتخاذها فى حال عدم احترام نصوص الاتفاقات المبرمة.

وفى السياق ذاته، أكد توفيق حكار اهتمام عملاء جدد باقتناء الغاز الجزائرى خاصة من بلدان فى أوروبا الشرقية.