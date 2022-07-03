رابط http://fany.emis.gov.eg للكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول بنسبة نجاح 68% عبر موقع بوابة التعليم الفني

رابط الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول بنسب نجاح 68% على موقع بوابة التعليم الفني الان نقدمها أمام حضراتكم فى ظل البحث المتوسط المشدد من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور حول تلك النتائج حيث قد اعتمد بعد طول انتظار معالي الدكتور طارق شوقي نسب نجاح نتائج الدبلومات الفنية بشكل نبدأ الآن على طرحه وعرضه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على مستوى كل المحافظات المصرية

رابط الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

رابط الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية بدء عمليات البحث على جوجل بالتزايد حوله بصورة كبيرة للغاية، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج باهتمام كبير بعدما اعتمد صباح اليوم معالي الدكتور طارق شوقي نسبة نجاح نتائج الدبلومات الفنية على مستوى كل المحافظات المصرية بنسبة نجاح تجاوزت حد 68% بالنسبة للطلاب الثلاثة سنوات وبنسبة نجاح تجاوزت حد 85% بالنسبة لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات عليه الاهتمام تزايد إلى حد كبير بالنسبة لطلاب جميع المحافظات المصرية على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نستعرضها الان ونوافيكم بها من خلال الفقرة التالية من تلك المقال حيث اكدت وزارة التربية والتعليم على ان نتائج الدبلومات الفنية ستكون معلنة اليوم على بوابة التعليم الفني قبل إعلانها صباح يوم الغد داخل المدارس على شكل نستعرضها الان نوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الحصول على نتائج الدبلومات الفنية

عن خطوات الحصول والاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية سوف تكون بسيطة وسهلة على مستوى كل المحافظات المصرية حيث بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- فتح موقع بوابة التعليم الفني

في الخطوة الثانية:- عليكم الدخول على خدمة نتائج الطلاب

فى الخطوة الثالثة:- مباشرة اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس بالأيقونة

فى الخطوة الرابعة:- البدء فى تسجيل المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض النتائج

هذا وبامكانكم ايضاً مشاركتنا فى صندوق التعليقات بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية، حيث بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال موقع بوابة التعليم الفني او من خلال مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة وهي اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس حتي نساعدكم بالحصول عليها