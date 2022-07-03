موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول برقم الجلوس جميع المحافظات المصرية على نحو الكتروني الان نستعرضها ونوافيكم بها الآن، حيث عمليات بحث جوجل متزايدة الى حد كبير على وجه الأخص صباح اليوم بعد ان انتهي الطلاب والطالبات شهادة اتمام الدبلومات الفنية فى الاسبوع الاول من شهر يونيو من اتمام جميع اختبارات شهادة إتمام الدبلومات الفنية بشكل مؤخرا ليتم التأكيد على وصول نسبة نجاح الطلاب فى اتمام شهادة الدبلومات الفنية الى 68% بالنسبة لطلاب الثلاث سنوات وبنسبة نجاح تجاوزت حد 85% بالنسبة لطلاب خمس سنوات على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

موقع بوابة التعليم الفني

موقع بوابة التعليم الفنى أصبح حوله متزايد إلى حد كبير حوله البحث من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج شهادة الدبلومات الفنية، حيث صباح اليوم قد اعلنت وزارة التربية والتعليم على ان نتائج الدبلومات الفنية أصبحت معتمدة بعد طول انتظار ، على ان من المخطط على ان يبدأ استخدام موقع بوابة التعليم الفنى اليوم الموافق ميلادياً اليوم الثالث من يوليو حتي يتم بدء طرح إمكانية الاستعلام عن تلك النتائج بعدما كشف مصادر رسمية داخل وزارة التربية والتعليم على ان تكون نتائج الدبلومات الفنية اليوم معلنة من خلال موقع بوابة التعليم الفنى بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فقط من خلال موقع بوابة التعليم الفني قبل ان يتم يوم الغد الكشف عنها داخل جميع المدارس المصرية، عليه نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

الان نعرض ونطرح أمام حضراتكم خطوات الحصول على نتائج الدبلومات الفنية اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فى جميع المحافظات على النحو التالي:-

الدخول على موقع الوزارة الرسمي وزارة التربية والتعليم

الدخول على قسم نتائج الدبلومات الفنية.

اختيار الشعبة التي تدرس فيها.

بعدها اختار محافظتك بالايقونة المخصصة لها

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح.

اضغط على الحصول على النتيجة.

بالجدير بالذكر على ان نتائج الدبلومات الفنية بامكانكم الحصول عليها صباح يوم الغد من خلال التوجه الى المدرسة والبدء فى اجراء الحصول عليها بعد التأكيد الرسمي الذي صدر من قبل وزارة التربية والتعليم المؤكد على ارسال جميع نتائج الطلاب الى كافة مديريات التربية والتعليم استعداداً على بدء اعلان نتائج الدبلومات الفنية اعتباراً من يوم الغد 4 يوليو