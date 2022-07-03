نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط شغال.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني nategafany.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث في الأيام الأخيرة عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 حسب ما سجلته محركات البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الاستعداد لاستقبال النتائج الخاصة بطلبة الدبلومات، نقدم لكم في هذه المقالة رابط التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من أجل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لكل طالب وطالبة بالاسم ورقم الجلوس، كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية لكل الطلبة بجميع الأقسام والتخصصات بما يتضمن نتائج الصم وضعاف السمع، وأنه من المنتظر إعلان النتائج بشكل رسمي في نهاية الشهر الحالي، مشيراً أن نسبة نجاح الخاصة بالصم والكم قد سجلت 90%، كما أشار وزير التربية أن عمليات تصحيح ورقات الإجابة قد تمت بمنتهى الدقة والشفافية، وأنه يتم الآن مباشرة عمليات رصد الدرجات وتسجيلها تمهيداً للإعلان عنها خلال اليومين المقبلين.

طرق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

تبدأ بالدخول على موقع التربية والتعليم الرسمي.

الضغط على أيقونة “بوابة التعليم الفني، ثم نتيجة الدبلومات الفنية 2022”.

ثم يتم اختيار خانة التخصص سواء دبلوم “صناعي، تجاري، زراعي، فندقي”.

ثم يقوم الطالب بتسجيل اسمه ثلاثياً، ورقم الجلوس.

ثم بالضغط على خانة الاستعلام، يمكن للطالب الحصول على النتيجة بالتفصيل، بدرجات كل مادة والنسبة المئوية، إلى جانب إظهار المجموع الكلي بالنسبة المئوية والتقدير العام.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

كما شددت الوزارة على أنه تم أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع محاضر الغش سواء التقليدي أو الالكتروني، بناءاً على قانون مكافحة الغش الالكتروني، وأخيراً أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه كان هناك تنسيق وتواصل منظم بين غرفة العمليات المركزية وبين غرف العمليات الفرعية الموجودة بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

كذلك أعلن النائب محمد مجاهد أن كل كنترولات الدبلومات الفنية قد باشرت عملها بمنتهى الدقة والنزاهة، مع إعادة التصحيح لأكثر من مرتين لتجنب وقوع أي خطأ.

والجدير بالذكر أن امتحانات الدبلوم قد بدأت اليوم الخامس من شهر مايو الماضي، والتي انتهت بدورها يوم 5 من شهر يونيه الجاري، في ظل الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي ناشدت بها الوزارة.

نتيجة الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية من بين المراحل الدراسية والتي تعد نتيجتها من بين أهم النتائج والتي ينتظرها الكثير من الطلبة ممن ينتمون لتلك المرحلة التعليمة، وقد اجتاز الطلاب في مايو الاختبارات الخاصة بالتعليم الفني من كل أقسامه، وصرحت جهات مسؤولة ومصادر مطلعة بالوزارة أن النتيجة ستكون بالتحديد أوائل يوليو وتم الإعلان بالفعل عن نتيجة الدبلومات الفنية

ومن خلاله تظهر كل التفاصيل التي تتعلق بالنتيجة الخاصة بالطالب، والخطوات نذكرها وفق تلك النقاط القادمة:

لا بد من الولوج للموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم.

الخطوة التالية تكون من خلال التوجه للصحة الخاصة بالعثور على النتيجة الخاصة بالنظام الذي يتبعه الطالب.

لا بد من كتابة مختلف البيانات الخاصة بالطالب بالتفصيل.