نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مُـتاحة الآن” نتائج البكالوريا 2022 المغرب || صدور نتائج اولى باك ونتائج امتحانات الجهوي الدورة العادية عبر موقع taalim.ma في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات في المغرب عن متى نتائج اولى باك 2022 ؟. والذي يتطلعون لمعرفة تاريخ إعلان نتائج البكالوريا 2022 المغرب. والتي تأتي بعدما خاض الطلاب امتحانات الجهوي 1 باك 2022 وذلك للدورة العادية. حيث انطلقت المرحلة الامتحانية للطلاب في يوم الخامس عشر من شهر يونيو الماضي لعام 2022. وذلك للقطب العلمي. ويترقب جميع الطلاب والطالبات حاليًا صدور نتائج البكالوريا 2022 المغرب. وفي هذا المقال سنتعرف على موعد إعلانها وتفاصيل نتائج اولى باك و نتائج الجهوي 2022.

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية نتائج البكالوريا لهذا العام. وذلك مساء يوم السبت الموافق الثاني من شهر يوليو لعام 2022. وأشارت الوزارة إلى أن نسبة نجاح الطلاب الإناث بلغت هذا العام 70.87%. في حين وصلت نسبة نجاح الطلاب الذكور في امتحان الجهوي الدورة العادية 61.01% من إجمالي الطلاب الذين خاضوا الامتحانات.

نتائج البكالوريا 2022 المغرب

نتائج البكالوريا 2022 المغرب. تعد أمرًا مقلقًا لطلاب وطالبات اولى باك الدورة العادية. والتي من المقرر أن تُعلن من خلال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وذلك في مؤتمر صحفي فور الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحان وإطلاق نتائج الجهوي اولى باك الدورة العادية. حيث من المقرر أن تُتاح نتائج البكالوريا 2022 المغرب من خلال موقع الوزارة taalim.ma. والذي نقدمه لكم في السطور التالية.

متى نتائج اولى باك 2022 ؟

وفيما يخص التعرف على نتائج اولى باك أو نتائج البكالوريا 2022 المغرب للدورة العادية. فإنه وفقًا لمصادر صحفية أشارت إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من المقرر أن تعلن نتائج الباك الدور العادية أو نتائج الامتحانات الجهوية لهذا العام 2022. ما بين يوم الرابع (4) حتى السابع (7) من شهر يوليو الجاري. وذلك يعني أن ظهور النتائج سيكون قبل عطلة عيد الأضحى المبارك 1443.

نتائج الجهوي 2022

نتائج الجهوي و الباك للدورة العادية تعرفنا على تاريخ صدورها المتوقع من خلال وزارة التربية والوطنية. والتي لا تزال تستكمل انتهاء عملية تصحيح الامتحانات الجهوي في المغرب. والتي يمكن للطلاب الاستعلام عنها فور صدورها من خلال موقع الوازرة taalim.ma.

نتائج الاولى البكالوريا 2022 المغرب

نتائج الاولى البكالوريا 2022 المغرب يمكنكم الاستعلام عنها من خلال تطبيق الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يتوجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني taalim.ma حتى تتمكن من الحصول على نتائج الجهوي.

وبعد ذلك لابد من تفعيل بريد إلكتروني من خلال الموقع taalim.ma.

عقب تفعيل البريد يتاح للطلاب الدخول للموقع والاطلاع على نتائج البكالوريا الاولى 2022 المغرب.

نتيجة امتحان الجهوي اولى باك بالمغرب SMS

نتائج الجهوي اولى باك بالمغرب. لا يزال يترقبها الكثير من الطلاب والطالبات الذي أدوا امتحان الجهوي 2022 الدورة العادية. والتي من المتوقع أن يتم إعلانها في التاريخ المتوقع الذي وضعناه لكم في الفقرة السابقة. إضافة إلى ذلك سيتم الإعلان عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين عبر شبكة الانترنت. كما يمكن للطلاب استقبالها من خلال رسائل SMS.