نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالرقم القومي عبر موقع بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg برقم الجلوس جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالرقم القومي من موقع بوابة التعليم الفني نستعرضها الان ونتابعها مع حضراتكم فى ظل احتلالها أعلى معدل من معدلات بحث جوجل من بين الطلاب والسادة أولياء الأمور الراغبين فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج، حيث قد اشار وزارة التربية والتعليم على ان نتائج الدبلومات الفنية يبدأ فعاليات اعتماد ظهورها الرسمي فى خلال الاسبوع المقبل من خلال موقع بوابة التعليم الفني على شكل نستعرضها الان ونتابع من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالرقم القومي

نتائج الدبلومات الفنية 2022 دور اول شهدت حولها اهتمامات عدد كبير من الطلاب والطالبات حيث يرغب عدد كبير للغاية من الطلاب وكذلك السادة أولياء الأمور على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج، حيث يجرى الآن الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات استعداداً على استخدام موقع بوابة التعليم الفني لنشر نتائج اتمام الدبلومات الفنية فى كل الاقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات ليبدأ على الفور عمليات البحث على جوجل بالتزايد إلى حد كبير لأجل الاستعلام عن نتائج اتمام شهادة الدبلومات الفنية بكافة شعبها ان كانت ثانوي تجارة او صناعة او فندقي او غيرها من الاقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات عليه نستعرض الآن ونتابع امام حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة الممكنة

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

الان اصبح بإمكانكم الكشف وإجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فى جميع المحافظات المصرية على النحو التالي:-

في البداية على الطالب التوجه الى موقع بوابة التعليم الفني

بعدها يبدأ الطالب باختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

من ثم يبدأ الطالب على ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس بالايقونة المخصصة لها

يبدأ الطالب فى تحديد القسم التابع اليه ان كان قسم صناعة أو زراعة أو غيرها من الاقسام

النقر على ايقونة عرض النتيجة حتى تكون على الفور أمامكم نتيجة الدبلومات الفنية معلنة بالشكل الصحيح

هذا وفى حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية قم بمشاركتنا بالامر فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل حتي نساعدكم على الحصول على تلك النتائج

على مدار الساعة لازالت عمليات بحث جوجل متزايدة الى معدل كبير وملحوظ بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية، حيث من المقرر بموجب بيان وزارة التربية والتعليم على ان تبدا الوزارة اعلان نتائج اتمام شهادة الدبلومات الفنية فى كل المحافظات المصرية خلال الاسبوع القادم وذلك بعد الانتهاء الرسمي من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية حتي اللحظة الحالية

متي تعلن نتيجة الدبلومات الفنية

عن موعد اعلان نتائج الدبلومات الفنية الرسمي لم يحدد حتي الان، الا ان قد اشارت تقارير رسمية على ان نتائج الدبلومات الفنية سيتم رفعها اون لاين على موقع بوابة التلعيم الفني اون لاين وذلك لتسهيل مهام الحصول والاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فقط فى كل المحافظات المصرية

اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2022

من المقرر على ان تبدأ اليوم وزارة التربية والتعليم المصرية على البدء فى الكشف عن نتائج اتمام الدبلومات الفنية فى كل المحافظات المصرية، حيث منذ قليل قد اعلن معالي الدكتور طارق شوقي عن اعتماده الشخصي نسب نجاح نتائج الدبلومات الفنية التي جاءت بنسبة مرتفعة للغاية مقارنة بنسب العام الماضي، لتكون النتائج معلنة بعد قليل على موقع بوابة التعليم الفني بشكل وبصورة الكترونية

اعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022

تم الانتهاء بعد طول انتظار من الكشف عن نتائج شهادة الدبلومات الفنية، حتي اصبح بامكان جميع الطلاب الان الدخول على موقع بوابة التعليم الفني ومباشرة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تعبئة جميع البيانات التي جاءت مطلوبة على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وهي اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس فقط