اعتقال مشتبه به بعد إطلاق نار فى مركز تسوق بالدنمارك (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، كتبت رئيسة بلدية العاصمة الدنماركية صوفى اندرسن على تويتر "لا نعلم حتى الآن عدد المصابين أو القتلى لكن الأمر خطير جدا".

وبعد يومين من تنظيم المرحلة الثالثة من سباق طواف فرنسا للدراجات فى العاصمة الدنماركية، وقع إطلاق النار بعد الظهر داخل مركز فيلدز للتسوق فى منطقة اماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وكتبت الشرطة على تويتر مساء "تم توقيف شخص على صلة بإطلاق النار. لا نستطيع حتى الآن الإدلاء بمزيد من المعلومات عن هويته".

وبعدما أبلغ شهود عن إطلاق عيارات نارية، وصلت تعزيزات كبيرة للشرطة الى محيط مركز التسوق المترامى.

وأظهرت مشاهد من المكان مسعفين ينقلون جريحا وأمهات يحملن أطفالهن ويحاولن تهدئتهم.

ولم تحدد الشرطة حتى الآن عدد الضحايا أو حالتهم، وذكر التلفزيون الوطنى "دى آر" أن ثلاثة اشخاص نقلوا إلى المستشفى. لكن هذه الحصيلة لا تشمل من تم إسعافهم فى المكان.

واوضحت رئيسة بلدية كوبنهاجن أنه تم تشكيل خلية أزمة.

وعندما سمع دوى الطلقات الأولى، هرع أكثر من مئة شخص إلى خارج المركز التجارى، على ما نقلت وسائل إعلام دنماركية عن شهود.

وبعيد ذلك، أفادت الشرطة عبر تويتر "نحن فى المكان. أطلقت عيارات نارية واصيب العديد من الأشخاص".

ودعت السلطات الموجودين داخل المبنى إلى انتظار دخولها والآخرين إلى البقاء بعيدا من المنطقة.

وقرابة الساعة 17،30 ت. ج.، ضرب طوق أمنى واسع وقطعت الطرق المؤدية الى مركز التسوق، كذلك، تم إيقاف حركة المترو وكانت مروحية تحلق فى أجواء المنطقة، بحسب مراسلة لوكالة فرانس برس فى المكان.

ومنع شرطيون مدججون بالسلاح أشخاصا فى محيط المكان من العودة إلى منازلهم.

ويجاور موقع الهجوم قاعة "رويال أرينا" للحفلات الموسيقية حيث كان مقررا إقامة حفلة للمغنى البريطانى هارى ستايلز اعتبارا من الساعة 20،00.

ويعود آخر اعتداء فى كوبنهاجن الى 14 و15 فبراير 2015 حين أسفرت سلسلة عمليات إطلاق نار على خلفية إسلامية متطرفة عن قتيلين وخمسة جرحى.