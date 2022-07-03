العالم اليوم - أُنس جابر تعبر ميرتنز وتواجه بوزكوفا في ويمبلدون

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 يوليو 2022 11:15 مساءً - اكتسبت آمال التونسية أُنس جابر في أن تكون أول أفريقية تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس المزيد من الزخم، بعدما تأهلت المصنفة الثالثة في البطولة إلى دور الثمانية بعد تغلبها على البلجيكية إليسه ميرتنز بنتيجة 7-6 و6-4.

وتألقت اللاعبة التونسية، المصنفة الثانية عالميا وهي اللاعبة الوحيدة المصنفة في النصف الأسفل من قرعة فردي السيدات، في الأسبوع الأول من البطولة المقامة على الملاعب العشبية، وبلغت دور الثمانية دون خسارة أي مجموعة.

ولم تكن ميرتنز سهلة المنال حيث أتيحت لها خمس فرص للفوز بالمجموعة الأولى في الشوط الفاصل الماراثوني.

لكن ضربات أُنس نجحت في إخراجها من المأزق، وزادت مستواها في المجموعة الثانية وحسمت الفوز عندما ارتكبت ميرتنز خطأ مزدوجا.

وتقف التشيكية ماري بوزكوفا، المصنفة 66 عالميا، عائقا أمام بلوغ اللاعبة التونسية البالغ عمرها 27 عاما الدور قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة.