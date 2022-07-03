العالم اليوم - فيديو يُظهر مقتل أميركي أسود أعزل بوابل من رصاص الشرطة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 يوليو 2022 11:15 مساءً - أظهر فيديو نُشر الأحد ضلوع ثمانية ضباط شرطة في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأميركية في إطلاق نار أودى بحياة مواطن أسود أعزل تبين أن في جسمه نحو 60 إصابة بالرصاص تعرض لها بعد أن فر من كمين مروري في الأسبوع الماضي.

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة في مؤتمر صحفي قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها جايلاند ووكر (25 عاما). وفر ووكر في السيارة بعد أن حاول الضباط اقتياده إلى جانب الطريق بسبب ارتكابه مخالفة مرورية بسيطة.

وأظهر الفيديو أن ووكر قفز من السيارة بعد مطاردة استمرت بضع دقائق وجرى بعيدا عن الشرطة.

وتقول الشرطة إن من الواضح أنه كان يستدير ناحية ضباطها الذين اعتقدوا في ذلك الوقت أنه مسلح. وتم العثور على سلاح ناري في سيارته في وقت لاحق.

وقال بوبي ديشيلو محامي أسرة ووكر للصحفيين اليوم الأحد إنه "قلق للغاية" من زعم الشرطة أن ووكر أطلق النار على ضباطها من سيارته. وشدد على أنه لا يود أي مبرر لقتل ووكر بالرصاص.

وفي تصريحات نشرتها أمس الأحد صحيفة أكرون بيكون جورنال، وصف ديشيلو المقطع المصور الخاص بمقتله بأنه "وحشي".

وقال إن أقارب ووكر يخشون من احتمال أن تتحول الاحتجاجات على مقتله إلى العنف.

ومقتل ووكر يوم الاثنين الماضي هو الأحدث في سلسلة قتل رجال سود برصاص قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ويصفها منتقدون بأنها أعمال قتل عنصرية وغير مبررة، ومن بينها مقتل جورج فلويد عام 2020 في مدينة منيابوليس والذي أشعل احتجاجات في أنحاء العالم على وحشية الشرطة والمظالم العنصرية.

وبعد ظهر اليوم الأحد نظمت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين في أكرون مسيرة سلمية سار خلالها مئات المتظاهرين في شوارع المدينة التي يسكنها نحو مئتي ألف نسمة ملوحين بالرايات المكتوب عليها "حياة السود مهمة" كما رددوا هتافات من بينها "العدالة لجايلاند".

وقال ديشيلو في تصريحاته لصحيفة أكرون بيكون جورنال "نحن جميعا ننتظر رد فعل الناس، والرسالة الوحيدة لدينا هي أن الأسرة لا تريد أي عنف جديد".

وأُعلنت وفاة ووكر في المرآب الذي سقط فيه في نهاية المطاردة.

وقال ديشيلو إن الفريق الذي يعمل معه لم ير أي أدلة على أن ووكر أطلق النار وإن الفيديو الذي التقطته الكاميرا التي كانت مثبتة في زي أحد ضباط الشرطة أظهره يجري وظهره للضباط عندما أردوه قتيلا.

وقال ديشيلو إن من غير الواضح كم رصاصة أطلقت على ووكر لأن الرصاصة الواحدة يمكن أن تسبب إصابتين هما فتحة دخول وفتحة خروج في الجسم.

وأفاد بيان أصدرته الشرطة بأن الضباط الضالعين في مقتل ووكر تم منحهم عطلة إدارية مدفوعة الأجر من عملهم.

وقال ستيفن ميليت قائد شرطة أركون في المؤتمر الصحفي إن الطب الشرعي ما زال يحاول تحديد عدد الرصاصات التي أطلقت على ووكر.

وأضاف أن الضباط حاولوا تقديم إسعافات أولية لووكر بعد إطلاق النار عليه لكن تم إعلان وفاته في المكان الذي سقط فيه.

وتابع أن الضباط قالوا إنهم اعتقدوا أن ووكر "يتخذ وضع إطلاق النار" عندما نزل من سيارته مما دفعهم إلى الرد عليه باعتباره تهديدا محتملا.

ويجري مكتب التحقيقات الجنائية في أوهايو تحقيقا في الحادث ولم يؤكد المكتب أيا من التفاصيل المعلنة.