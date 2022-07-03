رابط استعلام نزول الثالث المتوسط الذي ينزل في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد وقت قريب، كما أعلنت الوزارة من الانتهاء التام من رفع نتائج العديد من المحافظات العراقية على موقع وزارة التربية والتعليم، ويتابع الطلاب الشبكات الإخبارية الرسمية والقنوات الرسمية للتعرف على أخبار جديدة عن موعد الرفع الكافة وكيفية الاستخراج، بينما يقوم موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بالإعلان عن النتائج برقم المقعد تعلن مواقع أخرى رفع النتائج فيها باسم المحافظة في كشوف بالأسماء، وتهيب الوزارة اتباع الموقع الرسمي لدقة النتائج.

رابط استعلام نزول الثالث المتوسط epedu.gov.iq موعد إعلان النتائج وخطوات الاستخراج

قامت كنترولات التصحيح بالانتهاء من تصحيح جميع المحافظات، حيث انتهت من كل من بغداد، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى ، كربلاء ، كركوك ، ميسان ، المثنى ، النجف ، نينوا ، القادسية ، الأنبار ، بابل ، صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، اربيل ، دهوك، ويتبقى رفع النتائج على الموقع الرسمي والانتهاء من رفع كافة نتائج الطلاب، وكان ذلك حسب ما أعلنت عنه أخبار نتائج الثالث المتوسط بالعراق عبر موقع فيس بوك الوزارة.

أخر خبر عن نتائج الطلاب

الانتهاء التام من تصحيح ومراجعة نتائج الطلاب، وان النتائج مستمرة في الرفع على الموقع الرسمي، ويتم الانتهاء منها خلال هذا الأسبوع، حسب تصريحات الأيام القليلة الماضية، بينما يتوقع الجميع رفع النتائج والإعلان عنها خلال ساعات قليلة.

جميع المحافظات التي تعلن عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

محافظة بغداد العاصمة ( لم تظهر بعد ).

). الرصافة الأولى ( لم تظهر بعد ).

). محافظة الرصافة الثانية ( لم تظهر بعد )

) الرصافة الثالثة ( لم تظهر بعد ).

). محافظة الكرخ الأولى (في انتظار النزول)

الكرخ الثانية ( في انتظار النزول ).

). محافظة الكرخ الثالثة (في انتظار النزول).

البصرة (لم تظهر بعد ).

). محافظة ذي قار ( لم تظهر بعد )

) ديالى ( لم تظهر بعد )

) محافظة كربلاء ( لم تظهر بعد )

) كركوك ( لم تظهر بعد )

) محافظة ميسان ( لم تظهر بعد )

) المثنى ( لم تظهر بعد )

) محافظة النجف ( لم تظهر بعد )

) نينوى ( لم تظهر بعد )

) محافظة القادسية ( لم تظهر بعد )

) الأنبار ( لم تظهر بعد )

) محافظة بابل ( لم تظهر بعد )

) صلاح الدين (لم تظهر بعد )

) محافظة السليمانية (لم تظهر بعد)

واسط (لم تظهر بعد)

اربيل (لم تظهر بعد)

محافظة دهوك (لم تظهر بعد)

خطوات معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022