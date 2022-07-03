الكرملين: الغرب يراهن على استمرار الحرب في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:25 مساءً - اتهم المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف الغرب بالرهان حاليا على استمرار الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن الأوكرانيين في ظل قيادة الولايات المتحدة ممنوعين من التفكير في السلام أو الحديث عنه.

وقال بيسكوف في حديث لبرنامج (موسكو- الكرملين- بوتين) على قناة "روسيا ـ 1"، اليوم /الأحد/ - "الآن وتيرة الحديث عن مبادرات السلام تنخفض، ونوقن أن المنطق سينتصر في النهاية وسيحين دور المفاوضات مجددا".

وأضاف: "سيكون على الأوكرانيين فهم جميع شروطنا، وهم يعرفونها جيدًا، فليوافقوا عليها وليجلسوا إلى طاولة المفاوضات".

وفي سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو صباح اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرير أراضي جمهورية لوجانسك الشعبية بالكامل، معلنا نجاح القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي بالجمهورية في السيطرة على مدينة "ليسيتشانسك" آخر بلدة تسيطر عليها قوات كييف في لوجانسك.