مينسك: سداد أقساط الديون الخارجية بالروبل البيلاروسى اعتبارا من الغد

جدة - نرمين السيد - قررت حكومة بيلاروسيا سداد قيمة أقساط سندات الاستدانة الدولية البيلاروسية التى تطرحها فى البورصات وأسواق الأوراق المالية الأوروبية "يوروبوندز" بالروبل البيلاروسى بدلا من الدولار الأمريكى، وذلك اعتبارا من غد الاثنين، ووفقا لسعر الصرف الرسمى المعلن بمعرفة البنك المركزى البيلاروسى عند حلول أجل استحقاق السداد.





وذكرت وكالة أنباء بيلاروسيا أن قرار الحكومة صدر فى نهاية جلسة موسعة لمجلس الوزراء البيلاروسى، شارك فيها مسئولو البنك المركزى البيلاروسى وخبراء تمويل، وتم خلالها التأكيد على احترام حكومة بيلاروسيا لتعهداتها الدولية للدائنين بسداد أقساط مديونية السندات الدولية "يوروبوندز" فى موعدها وفق التوقياتات والنظام المتفق عليه ولكن بالعملة الوطنية لبيلاروسيا.

وقال وزير المالية البيلاروسى يورى سيلفرستوف "يأتى هذا القرار فى وقت تواجه فيه بيلاروسيا ظروفا صعبة عند سداد مديونياتها عبر منظومات التسويات والايداع الدولية، وهى المشكلات التى بدأت فى فبراير الماضى عندما سددت بيلاروسيا كامل مديونيتها لسندات يوروبوندز التى اشرف سيتى بنك على طرحها بالدولار الامريكى، واثار بنك التسويات الدولى مشاكل وتحفظات بشأنها فارضا عقوبات على البنوك البيلاروسية".. مضيفا "بعد هذا الموقف لم يعد هناك ما يدعونا إلى سداد ديوننا الخارجية بالدولار الأمريكى طالما بقيت تلك العثرات تواجهننا".

ولفتت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية إلى أنه منذ استبعاد النظام المالى الغربى لكل من روسيا وبيلاروسيا من نظام "السويفت" تصاعدت تكهنات كثيرة فى أوساط المال العالمية بظهور صعوبات ومشاكل عديدة على صعيد سداد مديونيات كلا البلدين للمستثمرين الغربيين.