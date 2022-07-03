الكرملين: الغرب يراهن على استمرار الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اتهم المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف الغرب بالرهان حاليا على استمرار الحرب فى أوكرانيا، معتبرا أن الأوكرانيين فى ظل قيادة الولايات المتحدة ممنوعين من التفكير فى السلام أو الحديث عنه.





وقال بيسكوف - فى حديث لبرنامج (موسكو- الكرملين- بوتين) على قناة "روسيا ـ 1"، اليوم الأحد - "الآن وتيرة الحديث عن مبادرات السلام تنخفض، ونوقن أن المنطق سينتصر فى النهاية وسيحين دور المفاوضات مجددا".

وأضاف: "سيكون على الأوكرانيين فهم جميع شروطنا، وهم يعرفونها جيدًا، فليوافقوا عليها وليجلسوا إلى طاولة المفاوضات".

وفى سياق العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، أبلغ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو صباح اليوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتحرير أراضى لوجانسك بالكامل، معلنا نجاح القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبى بلوجانسك فى السيطرة على مدينة "ليسيتشانسك" آخر بلدة تسيطر عليها قوات كييف فى لوجانسك.