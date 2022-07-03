“ظهرت حالاً ” نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول 2022 فى مصر على موقع https://fany.emis.gov.eg/

ظهرت حالاً نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول 2022 فى مصر لكل الاقسام ولكل النظام فى جميع المحافظات عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى فى مصر ، ظهرت حالاً نتائج الدبلومات الفنية الدور الاول لعام 2022 فى مصر لكل الاقسام الزراعى والصناعى والتجارى والفندقى على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى بعد ان تم اعتماد النتائج بشكل رسمى من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بنسبة نجاح تتعدى 65% ومن بعد ذلك تم نشر النتائج الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى متاحة لكل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور وننشر لكم الان طرق الحصول والاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية فى مصر الدور الاول لعام 2022 لكل الاقسام والنظم عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى فى جميع محافظات مصر .

طرق الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية فى مصر

من هنا عبر موقعكم ثقفنى نيوز نرصد لكم كل جديد حول نتائج الدبلومات الفنية وطرق الاستعلام والحصول عليها عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى فى مصر حيث يتهافت كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى فى مصر من اجل الاستعلام عليها ومعرفة الدرجات الخاصة بهم وهذا ما سوف نرصده لكم الان بطريقة سهلة تمكنكم من الحصول على نتائج الدبلومات الفنية فى اسرع وقت ممكن والطريقة هي :-

على الطالب الدخول الى الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى

ثم يبدأ الطالب باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

بعد ذلك يقوم الطالب بادخال الاسم الرباعى ورقم الجلوس الخاص به فى الايقونة المخصصة لهذا الامر

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار القسم التابع له (الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى )

ثم يضغط فورا على ايقونة عرض النتيجة ويتم الحصول عليها ويمكن ان طباعة النتيجة لتكون مستند رسمى للطالب يثبت نتيجته

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية فى مصر

قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بالاتصال بكل مرحلة الدبلومات الفنية فى مصر فى كل المحافظات من اجل تقديم التهنئة لهم على الجهد المبذول منهم متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم القادمة واكد لهم على استمرار الوزارة فى تقديم كافة سبل الدعم لهم فى الفترة المقبلة.