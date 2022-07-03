نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول 3 سنوات و 5 سنوات برقم الجلوس جميع المحافظات في المقال التالي
رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول 3 سنوات و 5 سنوات الان نوافيكم به فى ظل ارتفاع عمليات بحث جوجل بعد الإعلان الرسمي على ان نتيجة الدبلومات الفنية اليوم ستكون معلنة داخل جميع المحافظات المصرية بشكل الكتروني ومبسط أمام جميع الطلاب والطالبات على نحو نتابعه ونقدمه أمام حضراتكم الان فى ظل البحث المكثف المتزايد حول الحصول على تلك النتائج اون لاين
رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022
رابط بوابة التعليم الفني يتزايد من اجله الى حد كبير معدلات بحث جوجل وراء اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم على نسب نجاح الدبلومات الفنية بنسبة نجاح تجاوزت حد 68% بالنسبة لطلاب نظام الثلاث سنوات بينما قد تجاوزت نسب نجاح الدبلومات الفنية بالنسبة لطلاب الخمس سنوات الى 85% على ان يدور البحث حالياً حول طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية التي بدء عمليات طرحها على موقع بوابة التعليم الفني على شكل نقدمه الآن نستعرض مع حضراتكم حيث من المخطط على ان تكون معلنة كذلك داخل المدارس الفنية اعتباراً من صباح يوم الغد
خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
الان نطرح أمام حضراتكم الخطوات الرسمية المفعلة للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بالاسم الرباعي ورقم الجلوس بالنسبة لطلاب قسم تجارة أو زراعة أو فندقي فى كل المحافظات المصرية على النحو التالي:-
- الدخول على موقع بوابة التعليم الفني الرسمي
- اختيار ايقونة نتائج الدبلومات الفنية داخل الايقونة المخصصة لها
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال تدوين اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس
- النقر على ايقونة استعلام حتى تكون أمامكم النتائج على الفور
- مع العلم على ان نتائج الدبلومات الفنية بامكانكم صباح الغد الحصول عليها من داخل المدارس ايضاً حيث قد اكدت وزارة التربية والتعليم على انها بدءت على إرسال خطابات نتائج الطلاب الى مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية استعدادا صحتي يتم الاعلان عن نتائج الدبلومات الفنية داخل المدارس الفنية بداية من صباح يوم الغد
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