نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق التي تقوم وزارة التربية والتعليم بالانتهاء الفوري من رفع النتائج لجميع المحافظات والإعلان عن نزو نتائج الدور الأول تباعا، حسب المحافظات التي انتهت أولا، وتقوم الوزارة بالإعلان اليومي عن أخبار النتائج ويتابعها الطلاب عن كثب للتعرف على المحافظة التي يتم رفع النتيجة فيها، ويقوم الطلب باستخراج النتائج بعد تفعيل الرابط برقم المقعد الخاص باختبارات الدور الأول.

Link 3rd نتائج الثالث المتوسط (الدور الأول 2022) موعد رفع النتائج حسب أخر خبر عبر epedu.gov.iq

قامت وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من الاختبارات النهائية للطلاب للعام الدراسي 2021-2022 بنجاح كبير، وتجاوزت المدارس جميع ما يخل بأمن لجان الامتحان ومشكلات الطقس وانتشار فيروس كرونا في الموجة الجديدة له في العراق، وبعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن انتهاء الاختبارات في المدارس تم نقل أوراق الطلاب الامتحانية تحت حراسة مشددة إلى كنترول التصحيح الذي باشر العمل منذ اليوم الأول واستطاع إنجاز النتائج ومراجعتها.

آخر أخبر نتائج الثالث حسب موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في تحديث الأخبار بالأول من يوليو تبقي مادة واحدة لم يتم تصحيحها بعد، على أن يتم الانتهاء منها سريعا، بينما أعلنت في تحديث الثاني من يوليو الانتهاء من تصحيح المواد والبدء في مراجعتها واستخراج أسماء الأوائل الذين يتم الإعلان عن أسمائهم على القناة العراقية الرسمية على الهواء مباشرة، ويتم تفعيل استخراج نتائج الطلاب، حسب المحافظة ورقم المقعد بعد ذلك في كل من: بغداد، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى ، كربلاء ، كركوك ، ميسان ، المثنى ، النجف ، نينوى ، القادسية ، الأنبار ، بابل ، صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، اربيل ، دهوك.

المحافظات التي تنزل نتائج الدور الأول فيها

محافظة بغداد العاصمة (لم تظهر بعد).

الرصافة الأولى (لم تظهر بعد).

محافظة الرصافة الثانية (لم تظهر بعد)

الرصافة الثالثة (لم تظهر بعد).

محافظة الكرخ الأولى (في انتظار النزول)

الكرخ الثانية (في انتظار النزول).

محافظة الكرخ الثالثة (في انتظار النزول).

البصرة (لم تظهر بعد).

محافظة ذي قار (لم تظهر بعد)

ديالى (لم تظهر بعد)

محافظة كربلاء (لم تظهر بعد)

كركوك (لم تظهر بعد)

محافظة ميسان (لم تظهر بعد)

المثنى (لم تظهر بعد)

محافظة النجف (لم تظهر بعد)

نينوى (لم تظهر بعد)

محافظة القادسية (لم تظهر بعد)

الأنبار (لم تظهر بعد)

محافظة بابل (لم تظهر بعد)

صلاح الدين (لم تظهر بعد)

محافظة السليمانية (لم تظهر بعد)

واسط (لم تظهر بعد)

اربيل (لم تظهر بعد)

محافظة دهوك (لم تظهر بعد)

طريقة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022