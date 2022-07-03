نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الزراعة والصناعة والتجارة برقم الجلوس عبر موقع وزراة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022، يبحث الملايين من المصريين الآن على نتيجة الدبلومات الفنية الزراعية والصناعية والتجارية الفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الالكتروني وموقع بوابة التعليم الفني اللذان يستقبلان زيارات ضخمة جدا من قبل طلاب الصف الثالث التجاري والصناعي والزراعي وأولياء أمورهم للحصول على نتيجة نهاية العام التي تلحقهم بالجامعات المختلفة مباشرة او من خلال عمل معادلة بالنسبة للدبلومات التجارية والصناعية نظام الثلاث سنوات، حيث انتهي طلاب الدبلومات الفنية من فترة الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم منذ فترة ومنذ ذلك الحين وجميع الطلاب يترقبون وسط حالة من الخوف والتوتر نتيجة الامتحانات للاطمئنان على مجهود عام دراسي كامل بذلوا فيه الكثير من المجهودات الضخمة، ولذا فهم يمنون النفس بان يكونوا من المجبورين وان يكلل مجوداتهم بالنجاح والتفوق.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يشهد محركات البحث الجوجلية على شبكة الانترنت العنكبوتية عمليات بحثية ضخمة على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في جميع المحافظات المصرية، القاهرة والاسكندرية والشرقية والاسماعيلية والسويس والمنوفية والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والغربية ومرسي مطروح والدقهلية واسوان وقنا ونجح حمادي واسيوط والبحر الاحمر وجنوب وشمال سيناء وغيرها من المحافظات والمدن المترقبة لموعد النتيجة بفارغ الصبر والذين طالبوا الوزارة أكثر من مرة عبر السوشيال ميديا بضرورة الاسراع في إعلان نتيجة الامتحانات حتي تظمئن القلوب وتنطلق الاحتفالات وبدأ تلقي التهاني والمباركات من الاهل والاحباب والاصدقاء والاستمتاع بالاجازة الصيفية التي لم تبدأ بالنسبة لهم حتي هذه اللحظة، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022:

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصرية منذ قليل نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية في جميع المحافظات المصرية بنسبة نجاح بالنسبة لنظام 3 سنوات 68%، وبنسبة نجاح 85% بالنسبة للدبلومات الـ 5 سنوات، و70% لنظام التكنولوجيا التطبيقية، وعقب الاعتماد مباشرة ارسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية إلى جميع المدريات التعليمية طالبتهم خلالها بارسال مندوب عن كل مديرية لاستلام نتائج امتحانات الدبلومات الفنية التي يتوقع ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع الوزارة الرسمي وعبر موقع بوابة التعليم الفني، فكونوا على متابعة مستمرة.

خلال السطور الماضية تم ارفاق روابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في كل التخصصات لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وذلك بعدما تم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي الذي كشف عن أسماء الطلاب اوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية ومجموعهم، ويمكنك كتابة بياناتك اسفل بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.

في أقل من دقيقة يمكنك الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة التعليم الفني الرسمية التابعة لوزارة التعليم المصرية، وقد أوضحت الوزارة أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سيتم الاعلان عنه بعد اسدال الستار على امتحانات الثانوية العامة التي لم تنتهي حتى الآن، ويمكنك ترك بياناتك بشكل صحيح بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.