نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن برقم الجلوس … رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022، حيث إن الكثير من الطلاب في الدبلومات الفنية ينتظرون إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة النهائية، وذلك لأن يحصلون علي النتيجة، من خلال الخدمة الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية والتعليم لإعلان النتائج، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان النتيجة في غضون الأيام القليلة القادمة من شهر يونيو الجاري.

نتائج الدبلومات الفنية 2022

إعتمد السيد الدكتور طارق شوقي مساء أمس الأثنين نتائج الدبلومات الفنية لمدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح وصلت إلي 90% من أجمالي الطلاب الحاضرين للاختبارات.

ووفقاً لما ذكرة الدكتور محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، بإن الوزارة تنتهي في الوقت الحالي من رصد درجات الطلاب والطالبات، وذلك لأن يتم إعلان النتيجة في نهاية الشهر الجاري أو في بداية الأسبوع القادم بحد أقصي، وسيتم نشر النتيجة بعد إعلانها في مؤتمر صحفي من قبل السيد وزير التربية والتعليم، ويحصل الطلاب على شهادة الدبلوم من المدارس في اليوم التالي من نشر النتائج.

اعتماد نتيجة الدبولمات الفنية الدوري الأول عبر الموقع الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، حيث يمكن للطلاب الاستعلام على النتيجة من خالتربيةابط التالى. موقع وزارة الرتبية والتعليم الفني حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة إلكترونية يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية، حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص في النحو التالي:-

الذهاب إلى موقع بوابة التعليم الفني على شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسية نتيجة الدبلومات.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الشعبة ثم المحافظة.

تكتب رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجتة.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الاستعلام عن النتيجة.

تعرض لك النتيجة في صفحة أخري بالموقع.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم الفني بإنة حضر الامتحانات لشهادة الدبلومات الفنية هذا العام نحو 830 الف و735 طالب وطالبة في جميع التخصصات وهي زراعي وصناعي وفندقي وتعليم وتدريب مزدوج وتكنولوجيا المعلومات، في كافة المدارس الفنية الموجودة بمختلف المحافظات.

وقد صرح الدكتور محمد مجاهد بإن الوزارة ستقوم بعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بداية من يوم 30 يوليو القادم، وذلك بعد الإنتهاء من امتحانات الثانوية العامة.