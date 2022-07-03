روسيا تتهم فرنسا بانتهاك سرية المحادثات بين بوتين وماكرون

جدة - نرمين السيد - وقالت "زاخاروفا"، فى تعليقها على الفيلم الوثائقى "الرئيس وأوروبا والحرب" للمخرج الفرنسى جى لاجاشا حول خطوات ماكرون لحل الصراع الأوكرانى، اليوم الأحد:"عندما يتم إجراء مكالمات على أرفع مستوى فهى بالطبع مسألة سرية، وهذه بالطبع مفاوضات مغلقة".

وأضافت: "أتضح أنه منذ شهرين عندما اتصل ماكرون برئيس روسيا، جرى تسجيل المحادثة بالكامل بواسطة كاميرات صحفيين كانوا جالسين يصورون كل شئ.. هذا مثال على حقيقة أن هذه هى الطريقة التى يفهمون بها كلمة ديبلوماسية".

وأكدت زاخاروفا أنه من الصعب توقع السرية من الجانب الفرنسى بعد نشر لقطات من محادثات ماكرون المغلقة مع الرئيس بوتين على التلفزيون الفرنسى.

يُذكر أن الفيلم الوثائقى المذكور عُرض يوم الخميس الماضى على القناة الفرنسية الثانية، حيث ركز على جهود ماكرون الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية ومحادثاته مع الرئيس الروسى وقادة آخرين.