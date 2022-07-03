عاجل.. اختراق حسابى الجيش البريطانى على تويتر ويوتيوب

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجيش البريطانى، إنه شرع فى إجراء تحقيق حول مسألة اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب. وتستهدف مجموعات الاختراق المنظمة، فى هجمات سيبرانية متقدمة، حسابات الزعماء السياسيين والأجهزة الحكومية لنشر معلومات مغلوطة، لكن سرعان ما تتمكن السلطات من استعادة حساباتها، لكن فى بعض الأحيان تكون هناك خسائر مادية ومعنوية كبيرة جراء الهجمات.

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