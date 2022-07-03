لافروف: بريطانيا تحاول إيجاد الذرائع لإدخال أسطولها إلى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن "السلطات البريطانية تحاول إيجاد الذرائع وتهيئة الظروف لإدخال أسطولها إلى البحر الأسود وفرض سيطرتها على تصدير الحبوب من أوكرانيا".





وأضاف لافروف، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الأحد: "إذا استمعتم إلى تصريح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ووزيرة خارجيته ليز تروس، فمن الواضح أنهما يحاولان تهيئة الظروف وإيجاد ذرائع للبحرية الملكية لتتسلل إلى البحر الأسود وتدير ما يقرب من جميع عمليات الإفراج عن الحبوب من الموانئ التى زرع الأوكرانيون الألغام فيها، والتى يتعين على الأوكرانيين تطهيرها من الألغام". ورأى أن الدول الغربية تحاول استغلال أزمة الغذاء العالمية لأغراض متنوعة، من بينها الدعاية.

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