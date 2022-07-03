لحظة الانهيار الجليدى فى جبال الألب ومقتل 6 أشخاص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سكاى نيوز"، قالت السلطات المحلية إن أجزاء من جبل جليدى انهارت الأحد، فى جبال الألب الإيطالية، وسط ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص.

وقالت حكومة مقاطعة ترينتو إن "عمليات الإنقاذ جارية فى أعقاب انهيار جليدى كبير لقى فيه متنزهون حتفهم"، مضيفة أنه من المحتمل أن يكون هناك "حصيلة كبيرة" من الإصابات أو الوفيات.

ووقع الانهيار الجليدى على مارمولادا، وهو جبل يزيد ارتفاعه عن3300 متر فى الجزء الشرقى من جبال الألب الإيطالية، بين منطقتى ترينتو وفينيتو.

وقال حاكم فينيتو لوكا زايا إن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات قريبة فى بلدات بيلونو وتريفيزو وترينتو وبولزانو.

ولم يتسن على الفور تأكيد عدد الضحايا.

وأشار زايا إلى أن موجة حارة فى أوائل الصيف فى إيطاليا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة فى مارمولادا إلى 10 درجات مئوية السبت.