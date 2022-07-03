أوكرانيا تعلن انسحاب قواتها من ليسيشانسك

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: "بعد قتال عنيف من أجل ليسيشانسك، أجبرت قوات الدفاع الأوكرانية على الانسحاب من مواقعها وخطوطها المحتلة".
من جهته، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن "الوضع فى ليسيتشانسك صعب، لكن المدينة لم تسقط فى يد روسيا".
وأضاف: "القتال ما يزال مستمرا فى ضواحى ليسيتشانسك، آخر مدينة رئيسية خاضعة للسيطرة الأوكرانية فى لوجانسك".
وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها باتت تسيطر بشكل كامل على منطقة لوجانسك، إثر "تحرير" مدينة ليسيشانسك.
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