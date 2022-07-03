العالم اليوم - الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 يوليو 2022 08:19 مساءً - أعلن الجيش البريطاني اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب اليوم الأحد، حيث بدأ تحقيقا في الواقعة.

وقال متحدث باسم الجيش "نحن على علم باختراق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب، والتحقيق جار". وأضاف "نتعامل مع أمن المعلومات بجدية بالغة، ونعمل على حل المشكلة. وحتى اكتمال التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب .. في رعاية الله وحفظة