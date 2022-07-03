غزة.. الاحتلال يُهاجم مراكب الصيادين بالرصاص
هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص وخراطيم المياه، شمال غرب مدينة غزة.
ونقلت وكالة (فلسطين اليوم) الاخبارية عن مسؤول اتحاد لجان الصيادين قوله : "إن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية شمال قطاع غزة، وحاولت إغراق أحدها".
ويشار إلى أن قوات الاحتلال ومنذ أكثر من شهر تواصل التعديات على كافة الصيادين في بحر قطاع غزة.
تواصل بحرية الاحتلال ملاحقة الصيادين في عرض بحر غزة، وتستهدفهم بالاعتقال وإطلاق النار، وإتلاف معداتهم، ومصادرة قواربهم.
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