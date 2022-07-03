الخارجية الروسية تتهم فرنسا بإنتهاك سرية المحادثات بين الرئيسين بوتين وماكرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 07:25 مساءً - اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فرنسا بانتهاك سرية المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقالت زاخاروفا - في تعليقها على الفيلم الوثائقي "الرئيس وأوروبا والحرب" للمخرج الفرنسي جي لاجاشا حول خطوات ماكرون لحل الصراع الأوكراني، اليوم الأحد - "عندما يتم إجراء مكالمات على أرفع مستوى فهي بالطبع مسألة سرية، وهذه بالطبع مفاوضات مغلقة".



وأضافت: "أتضح أنه منذ شهرين عندما اتصل ماكرون برئيس روسيا، جرى تسجيل المحادثة بالكامل بواسطة كاميرات صحفيين كانوا جالسين يصورون كل شيء.. هذا مثال على حقيقة أن هذه هي الطريقة التي يفهمون بها كلمة ديبلوماسية".



وأكدت زاخاروفا أنه من الصعب توقع السرية من الجانب الفرنسي بعد نشر لقطات من محادثات ماكرون المغلقة مع الرئيس بوتين على التلفزيون الفرنسي.

يُذكر أن الفيلم الوثائقي المذكور عُرض يوم /الخميس/ الماضي على القناة الفرنسية الثانية، حيث ركز على جهود ماكرون الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية ومحادثاته مع الرئيس الروسي وقادة آخرين.