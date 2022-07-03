زلزال بقوة 5.4 يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 153 كيلو مترا، وعلى عمق 33 كيلو مترا تحت سطح الأرض، ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جرّاء الزلزال.

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