عاجل.. الحكومة الأردنية تعلن نتائج التحقيقات فى حادثة ميناء العقبة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال مازن عبدالله هلال الفراية إن السبب الرئيس فى حادثة ميناء العقبة عدم ملاءمة قدرة السلك المعدنى للحمولة.

وأوضح الفرَّاية، أن التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة فى مناولة مثل هذه المواد الخطرة.

وأضاف وزير الداخلية الأردنى، أن مشرف السلامة العامة لم يحضر عملية التحميل والتنزيل، موضحا أن التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات فى الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم

وأكد الفراية، أن التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظَّفين غير مختصِّين واستهتار وإهمال وعدم احتراز، موضحا أن القيادات العُليا والوسطى فى شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قياديَّة.

وأشار الفراية، إلى أن نحو 713 شخصا تم تعيينهم فى شركة الموانئ منذ عام 2016 بدون أى سبب أو حاجة وأصبحوا عبئا على الشركة.

وأوضح الفراية، أن هناك توجيه بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ وإعادة بناء قدرات العاميلن فى السلامة العامة.

ولفت وزير الداخلية الأردنى إلى أنه تم إحالة ملفّ التَّحقيق فى حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النِّيابة العامَّة لإجراء المقتضى القانونى اللَّازم.

معاقبة مسؤولين

وأعلن رئيس الوزراء الأردنى، بشر الخصاونة، فى وقت سابق اليوم الأحد، إنهاء خدمات عدد من المسؤولين بسبب حادث تسرب الغاز فى ميناء العقبة.

وقال الخصاونة، إن "فريق التحقيق فى حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة أخرى من المسؤولين فى الشركة، كذلك إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية".

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت الإثنين الماضى، تسرب مادة الغاز السام إثر سقوط وانفجار صهريج فى الميناء الصناعى بالعقبة، الأمر الذى أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 260 آخرين.