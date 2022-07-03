جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان "استشهاد الشاب كامل عبد الله علاونة (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحى للاحتلال فى البطن واليد فى جنين". وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الفتى كامل يحمل اسم اخيه كامل الذى قتل برصاص الجيش الإسرائيلى فى العام 2003. وتشهد مدينة جنين وقراها مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلى منذ مارس إذ كثف الجيش الإسرائيلى عملياته العسكرية فى تلك المنطقة شمال الضفة الغربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.