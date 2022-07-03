العالم اليوم - إطلاق نار في مركز تسوق في كوبنهاغن وسقوط جرحى

انتم الان تتابعون خبر إطلاق نار في مركز تسوق في كوبنهاغن وسقوط جرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 يوليو 2022 07:18 مساءً - أعلنت الشرطة الدنماركية أن "العديد" من الأشخاص أصيبوا خلال إطلاق نار، بعد ظهر الأحد، في مركز تسوق كبير في العاصمة كوبنهاغن.

وكتبت شرطة كوبنهاغن على تويتر أنه تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق "فيلدز" في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وأضافت "نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص".

وذكر ناشطون على تويتر أن مركز التسوق كان ممتلئا أكثر من العادة، بسبب حفل موسيقي للفنان البريطاني هاري ستايلز، سيقام لاحقا في مركز جوار المجمع.

ويعتبر "فيلدز" واحدا من أكبر مراكز التسوق التجارية في الدنمارك.