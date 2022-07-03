رئيس الوزراء السلوفاكى: قد نزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز ”ميغ-29”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:28 مساءً - قال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغير، بأن "بلاده قد تزود ​أوكرانيا​ بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29"، وبدبابات"، نقلًا عن التلفزيون ​التشيكي، وفقأ لروسيا اليوم.

وأشاد "باستعداد جمهورية التشيك لمساعدة بلاده مؤقتًا في حماية مجالها الجوي"، موضحًا أن "​سلوفاكيا​، قد تورد مقاتلاتها من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا، وربما الدبابات كذلك".

وشدد على أنه "لكني لا أريد أن أتحدث عن هذا بمزيد من التفصيل، لأن أوكرانيا طلبت منا أيضا عدم تقديم تفصيلات عن هذه الأسلحة والمعدات". ومباشرة بعد 24 شباط، أعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية التوقف عن الاستخدام اللاحق لمقاتلات "ميغ-29" السوفيتية.

في هذا العام كان يجب أن تستلم سلوفاكيا 14 طائرة من طراز F-16 اشترتها من ​الولايات المتحدة​، لكن التوريد تأجل لمدة عامين بسبب نقص إنتاج مصانع تصنيع الرقائق. بعد ذلك تم الاتفاق مع ​القوات الجوية​ التشيكية والقوات الجوية البولندية على توفير الحماية المؤقتة للمجال الجوي لسلوفاكيا.