عاجل.. مقتل 5 أشخاص جراء انهيار جليدى بجبال الإلب بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - وحذرت مجموعة ضغط زراعية من أن مناطق شمال إيطاليا تواجه خطر فقدان حتى نصف إنتاجها الزراعى نتيجة الجفاف، فى خضم درجات حرارة شديدة الارتفاع التى تجتاح أوروبا.

يشهد "بو"، أطول نهر فى إيطاليا، أسوأ موجة جفاف يمر بها منذ 70 عاماً، تاركة أجزاءً كبيرةً من الممر المائى الشمالى جافة تماماً، ما يهدد بعدم القدرة على رى المحاصيل.

كذلك سجلت مياه الأنهر والبحيرات فى وسط إيطاليا مستويات أقل من المستوى المعتاد بالنسبة إلى هذا الوقت من العام، وقد سلطت الأزمة الضوء على "العواقب المترتبة على تغير المناخ فى شبه الجزيرة"، وفق رابطة "أنبى" ANBI، المسؤولة عن إدارة شبكات مياه الرى فى البلاد.

ودعت "سى آى أى"، وهى مجموعة ضغط زراعية إيطالية، إلى تأمين رى طارئ بغية إنقاذ محاصيل عدة من بينها الطماطم والبطيخ، وإنشاء بنية تحتية جديدة، بما فى ذلك أحواض لتخزين مياه الأمطار.

وذكرت المجموعة فى تصريح لها أنه "من المتوقع أصلاً أن يتجاوز إجمالى الأضرار مليار يورو (ما يساوى 860 مليون جنيه استرلينى)"، مضيفة أن نقص المياه يلحق الضرر أيضاً بمستوى إنتاج الذرة وفول الصويا، الواقعة إمداداتهما فعلاً تحت التهديد بسبب الحرب فى أوكرانيا.

وقال حكام منطقتى بيدمونت ولومباردى الشمالية، حيث يعتمد جزء من الإنتاج الزراعى على نهر "بو"، إنهم سيطلبون من الحكومة إعلان حال طوارئ بسبب الجفاف.

وأفادت وسائل إعلام محلية فى بعض مناطق تورين، عاصمة بيدمونت، بانقطاع التيار الكهربائى خلال الليل بسبب الطقس الحار الذى يضغط على الكابلات تحت الأرضية.

وتواردت تقارير عن ارتفاع استثنائى فى درجات الحرارة فى مختلف أنحاء أوروبا. سجلت إسبانيا أشد موجة حر سابقة لفصل الصيف لمدة 20 عاماً على الأقل، كذلك بلغت درجات الحرارة نحو 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) فى فرنسا.

ووصلت درجات الحرارة فى بريطانيا إلى 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت) فتوافد الناس إلى الشواطئ وحمامات السباحة فى اليوم الأكثر حراً الذى تشهده البلاد هذه السنة حتى الآن.

ووجدت دراسة أجريت العام الماضى أن تأثير موجات الحر والجفاف على إنتاج المحاصيل فى أوروبا قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً فى الأعوام الخمسين الماضية.