جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية، اليوم الأحد، أن من بين الضحايا 24 من أفراد الجيش الإقليمى، فيما أعاق الهطول الغزير للأمطار والظروف الجوية السيئة عمليات البحث.
وكان قد وقع انزلاق أرضى الأسبوع الماضى، وضرب موقعا لأفراد الجيش الهندى تم نشرهم لحماية خط سكة حديد قيد الإنشاء بمقاطعة (نونى) فى ولاية مانيبور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضى بشمال شرق الهند إلى 37 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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