ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضى بشمال شرق الهند إلى 37 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية، اليوم الأحد، أن من بين الضحايا 24 من أفراد الجيش الإقليمى، فيما أعاق الهطول الغزير للأمطار والظروف الجوية السيئة عمليات البحث.

وكان قد وقع انزلاق أرضى الأسبوع الماضى، وضرب موقعا لأفراد الجيش الهندى تم نشرهم لحماية خط سكة حديد قيد الإنشاء بمقاطعة (نونى) فى ولاية مانيبور.