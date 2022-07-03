مستشار ألمانيا: نبحث مع الحلفاء منح ضمانات أمنية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف المستشار الألمانى أولاف شولتس أن برلين تبحث مع حلفائها الضمانات الأمنية، التى يمكن منحها لأوكرانيا خلال فترة ما بعد العملية العسكرية الروسية، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وأضاف شولتس لقناة "إيه.أر.دى"، اليوم الأحد: "نبحث مع أصدقاء مقربين مسألة الضمانات الأمنية التى يمكن أن نقدمها. هذه عملية مستمرة. من الواضح أنها لن تكون كما لو كانت لدولة عضو فى حلف شمال الأطلسى".

كما أردف: "من الواضح تماماً أن هذه مسألة يجرى الإعداد لها بعناية فى الدوائر الدبلوماسية، من أجل اليوم الذى نأمل أن نراه سريعاً عندما تنتهى الحرب".

تأتى تلك التصريحات فيما حث الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، مواطنيه على دعم الجيش والحفاظ على عزيمتهم، وذلك على وقع اشتداد المعارك فى شرق البلاد ضد القوات الروسية.

وأكد زيلينسكى فى خطابه الليلى الذى أذاعه التلفزيون الرسمى ليل السبت الأحد أن الطريق نحو تحقيق النصر سيكون "صعباً للغاية".

كما أضاف: "فى مناطق كثيرة من الجبهة هناك شعور بأن حدة الوضع قد خفت، لكن الحرب لم تنتهِ بعد لسوء الحظ، بل إن القتال يزداد حدة فى أماكن مختلفة، ولا يجب أن ننسى ذلك، إنما يجب أن نساعد الجيش والمتطوعين وأولئك الذين تركوا بمفردهم فى هذا الوقت العصيب".