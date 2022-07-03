وأضاف شولتس لقناة "إيه.أر.دى"، اليوم الأحد: "نبحث مع أصدقاء مقربين مسألة الضمانات الأمنية التى يمكن أن نقدمها. هذه عملية مستمرة. من الواضح أنها لن تكون كما لو كانت لدولة عضو فى حلف شمال الأطلسى".
كما أردف: "من الواضح تماماً أن هذه مسألة يجرى الإعداد لها بعناية فى الدوائر الدبلوماسية، من أجل اليوم الذى نأمل أن نراه سريعاً عندما تنتهى الحرب".
تأتى تلك التصريحات فيما حث الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، مواطنيه على دعم الجيش والحفاظ على عزيمتهم، وذلك على وقع اشتداد المعارك فى شرق البلاد ضد القوات الروسية.
وأكد زيلينسكى فى خطابه الليلى الذى أذاعه التلفزيون الرسمى ليل السبت الأحد أن الطريق نحو تحقيق النصر سيكون "صعباً للغاية".
كما أضاف: "فى مناطق كثيرة من الجبهة هناك شعور بأن حدة الوضع قد خفت، لكن الحرب لم تنتهِ بعد لسوء الحظ، بل إن القتال يزداد حدة فى أماكن مختلفة، ولا يجب أن ننسى ذلك، إنما يجب أن نساعد الجيش والمتطوعين وأولئك الذين تركوا بمفردهم فى هذا الوقت العصيب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار ألمانيا: نبحث مع الحلفاء منح ضمانات أمنية لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.