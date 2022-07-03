نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 300 ألف برميل نفط عراقي وصلت الأردن حزيران الماضي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 3 يوليو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج : بلغت الكمية المصدرة من النفط العراقي للأردن في شهر حزيران الماضي، قرابة 299,760 ألف برميل.

وبلغ معدل التصدير اليومي قرابة 10 آلاف برميل بموجب الاتفاقية الموقعة بين الأردن والعراق، بحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقي سومو.

واتفق الأردن والعراق في شهر آذار/ مارس الماضي، على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية، بعد أن توقف مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.