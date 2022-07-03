نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [ نظام 3 – 5 سنوات] رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 وزارة التربية والتعليم diploma في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر اخبار وطريقة الوصول الى نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022، والتي يبحث عنها مئات بل آلاف الطلاب والطالبات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في الساعات القليلة الماضية ago، وسنتعرف معكم في هذه المقالة عن كيفية الوصول إلى نتيجة شهادة الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني com التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، وهذا برقم الجلوس، فتابعوا معنا لتعرفوا رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم للفروع المختلفة.

وزارة التربية والتعليم

وقد زاد بحث الطلاب والطالبات بالدبلومات الفنية وهذا سواء كان تجاري أو صناعي أو زراعي سواء نظام ال3 سنوات أو ال5 سنوات من جميع المحافظات عن موعد ظهور النتيجة، حيث تأخرت بنسبة كبيرة وهذا ما أثار قلق الطلاب والطالبات، حيث إن النتيجة ستفرق معهم بشكل كبير في تحديد مستقبل الطالب في دخول الكليات أو المعاهد المعتمدة.

ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 natega

وتم تفسير تأخير ظهور نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2022 إلى كثرة المدارس وتفرعها تخصصاتها بشكل كبير في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا ما يعني تجميع درجات طلاب الشعب المختلفة ومراجعتها قبل اعتمادها من السيد الوزير الدكتور طارق شوقي، وهذا ما سيكون في صالح الطالب، فلا داعي للقلق.

ونتوقع أن تظهر النتيجة في خلال اليومين القادمين، وعلى الأكثر ستظهر قبل عيد الأضحى المبارك وهذا في أسوأ الأحوال، ولكن يمكنكم استخراجها عبر الرابط الذي سنتركه لكم بالأسفل، فتابعوا القراءة.

رابط الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول

وسنتابع معكم نتائج الدور الاول للدبلومات بفرعوها (تجارة، صنايع، زراعي، فنادق)، والتي يمكنكم الوصول لها عبر الموقع الواحد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، ويمكنكم الدخول عليه في فترات مختلفة لتتأكدوا من نزول النتيجة، وهذا قبل الضغط الكبير على الموقع عندما يعلم جميع الطلاب بظهورها، وهذا عبر هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع إعلان نتائج الثانوية الفنية للعام الجاري nateegafany.emis.gov.eg.

اذا لم يفتح الموقع معك قم بالمحاولة حتى يفتح، حيث يواجه ضغطا كبيرا من الطلبة.

ثم بعدها تقوم باختيار الشعبة الخاصة بالطالب (تجاري، صناعي، فندقي، زراعي).

بعدها تكتب رقم الجلوس الخاص بك.

تضغط على زر عرض النتيجة.

وفي حالة اعتماد وزير التربية والتعليم النتيجة، فسوف تظهر لكم فورا، فلا داعي للقلق، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

هذا كان مقالنا عن طريقة الوصول إلى نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022، وكما وقد تعرفنا معكم أيضا في موقع ثقفني عن طريقة التقديم على مسابقة 30 ألف معلم، وفي حالة واجهتكم أي مشكلة يمكنكم مشاركتنا إياها في خانة التعليقات بالأسفل، وسنحاول حل هذه المشكلة، ونتوقع أن تصدر النتائج في اللحظات القليلة القادمة، فتابعوا معنا في موقع ثقفني أولا بأول.