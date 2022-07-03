نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بدء إصدار القرارات للمرشحين في برنامج خادم الحرمين الشريفين إليك خطوات الترشيح في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد بدء إصدار القرارات للمرشحين في برنامج خادم الحرمين الشريفين. حيث أعلن البرنامج بداية إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين في أربعة مسارات، وأسرد البرنامج خطوات تأكيد الترشيح وإصدار القرار، وهذا ما سوف نستعرضه بالسطور المُقبلة من خلال موقعنا ثقفني:

بعد بدء إصدار القرارات للمرشحين في برنامج خادم الحرمين الشريفين

أوضح البرنامج أنه يمكن تأكيد الترشيح وإصدار القرار عند إتباع عددًا من الخطوات على النحو الآتي:

بعد وصول رسالة الترشيح المبدئي لك عبر بريدك الإلكتروني.

قم بتأكد ترشيحك من خلال الدخول إلى بوابة الطالب ثم طلب ابتعاث برنامج خادم الحرمين الشريفين، وفي صندوق الوارد لديك اختر قبول ومن ثم إرسال طلبك.

سوف يصلك بريد إلكتروني لتأكيد الترشيح.

كما يوجد مجموعة من الخدمات المتاحة للطلاب ومنها تحديث الملف الشخصي (للطالب والمرافقين)، وطلب خطاب تعريف، وطلب ضمان مالي بغرض القبول.

بدء إصـدار قــرارات #الابتعـاث لعـدد

من المرشّحين، ويمكن تأكيد الترشيح

وإصدار القرار باتّباع الخطوات التالية:

,,#أربعة_مسارات_للمستقبل pic.twitter.com/RwvWL0Hogl — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) بدء إصـدار قــرارات #الابتعـاث لعـدد

من المرشّحين، ويمكن تأكيد الترشيح

وإصدار القرار باتّباع الخطوات التالية:

,,#أربعة_مسارات_للمستقبل pic.twitter.com/RwvWL0Hogl — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) July 3, 2022

إصدار قرار الابتعاث الخارجي

يمكنك الحصول على قرار الابتعاث رسميًا بالخطوات الآتية:

قم بالنقر على أيقونة (الراغبون بالدراسة).

ومنها اختر إصدار قرار الابتعاث.

ثم تأكد من دقة بياناتك.

ثم النقر على الإرسال.

بإمكانك تحميل نموذج قرار الابتعاث: من خلال استعراض القرار، من ثم سيتم إرسال قرار الابتعاث إلى بريدك الإلكتروني المسجل في استمارة التقديم.

ملاحظة : احرص على تأكيـد قبول الترشيح في خلال المدة المُحددة حتى لا يتعرض طلبك للإلغاء بشكل آلي. والتأكد من السماح للنوافذ المنبثقة في متصفحك.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي

هو برنامج سعودي حكومي أطلقه الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2005م يستهدف جميع الطلاب والطالبات من خريجي الداخل والخارج للدراسة في الخارج بهدف جلب الخبرات العالمية إلى داخل المملكة، ويستهدف البرنامج اليوم تحقيق رؤية 2030 الإصلاحية. وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد استراتيجية جديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تُمثل مرحلة جديدة للابتعاث تساهم في رفع كفاءة الطلاب والعاملين في القطاعات الجديدة والواعدة . من خلال ابتعاث الطلاب والطالبات في أفضل المؤسسات التعليمية بالعالم بمختلف المجالات والجامعات حسب التصنيفات العالمية، في إطار رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي ورفع كفاءة التعليم.