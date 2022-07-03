رابط fany.emis.gov.eg لمعرُفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني جميع المحافظات

رابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول الان نقدمه أمام حضراتكم بعد اعلان معالي الدكتور طارق شوقي عن اعتماد نسب نجاح اتمام شهادة الدبلومات الفنية بنسب نجاح وصلت الى 68% وذلك بالنسبة لنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح وصلت الى 85% بالنسبة لطلاب خمس سنوات علي ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

رابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث أعلن معالي الدكتور طارق شوقي عن اعتماده الشخصي لنتائج إتمام الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 68% وذلك بالنسبة لطلاب نظام ثلاثة سنوات بينما قد تجاوزت نسبة نجاح طلاب الخمس سنوات الى 85% بينما قد وصلت نسب نجاح مدارس التكنولوجية والتطبيقية الى 70%، على ان من المقرر على ان تكون معلنة خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال موقع بوابة التعليم الفني بينما ستكون معلنة بداية من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الرابع من يوليو داخل المدارس بنظام ثلاث سنوات ونظام خمس سنوات على مستوي كل المحافظات المصرية، على ان نستعرض ونتابع ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفنى اون لاين وذلك على نحو خطوات الكترونية أمام جميع الطلاب والطالبات على النحو التالي:-