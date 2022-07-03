نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط fany.emis.gov.eg لمعرُفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني جميع المحافظات في المقال التالي
رابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول الان نقدمه أمام حضراتكم بعد اعلان معالي الدكتور طارق شوقي عن اعتماد نسب نجاح اتمام شهادة الدبلومات الفنية بنسب نجاح وصلت الى 68% وذلك بالنسبة لنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح وصلت الى 85% بالنسبة لطلاب خمس سنوات علي ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
رابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول
رابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث أعلن معالي الدكتور طارق شوقي عن اعتماده الشخصي لنتائج إتمام الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 68% وذلك بالنسبة لطلاب نظام ثلاثة سنوات بينما قد تجاوزت نسبة نجاح طلاب الخمس سنوات الى 85% بينما قد وصلت نسب نجاح مدارس التكنولوجية والتطبيقية الى 70%، على ان من المقرر على ان تكون معلنة خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال موقع بوابة التعليم الفني بينما ستكون معلنة بداية من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الرابع من يوليو داخل المدارس بنظام ثلاث سنوات ونظام خمس سنوات على مستوي كل المحافظات المصرية، على ان نستعرض ونتابع ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول
نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفنى اون لاين وذلك على نحو خطوات الكترونية أمام جميع الطلاب والطالبات على النحو التالي:-
- فتح موقع بوابة التعليم الفني
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية
- تحديد النظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات
- البدء فى تحديد المحافظة التابع اليها الطالب بالايقونة المخصصة لها
- تسجيل رقم الجلوس الخاص بك بالايقونة المخصصة لها
- تسجيل اسمك الرباعي الأيقونة المخصصة لها
- تحديد المحافظة التابعة اليك او المدرسة التابعة اليك الأيقونة المخصصة لها
- النقر على خانة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح أمام جميع الطلاب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط fany.emis.gov.eg لمعرُفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني جميع المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.