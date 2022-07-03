نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والكركم كنز سحري: لتبييض الجلد وبشرة الوجه بشكل مبهر2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والكركم كنز سحري , حيث سوف تمر أيام قليلة ويأتي العيد ويجب البدء في الاهتمام بالبشرة وتبيضها ولكن الايام قليلة للحصول على نتائج مبهرة و حتي تري بياض ملفت أمر صعب جدا و سوف تريدين تفتيح سريع وفوري للبشرة واليوم جاءنا لكم بهذا الماسك الرائع الذي يمنح تفتيح فوري ملحوظ من أول مرة بل يمنح البشرة تغذية والكركم مفيد جدا للبشرة يمنح البشرة نضارة وتفتيح يشد الوجه ومع الصيف ودرجة حرارة العالية كل هذا يعمل علي اسمرار البشرة والجلد مع هذه الماسكات قد نحاول الوصول إلى اللون المثالي للبشرة ولأن هذه الوصفات طبيعية ولن تضر أبدا للبشرة بل تفيد وتغذي الجلد من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والكركم كنز سحري الوصفة السحرية في التفتيح الفوري .٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والكركم كنز سحري لتبييض البشرة والجلد بشكل مبهر للغاية وتحدي

أليكم مكونات هذا الماسك الرائع مكونات بسيطة وموجود في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الكركم.

١ملعقة كبيرة من الزبادي.

١ملعقة صغيرة من ماء الورد.

١ملعقة صغيرة من زيت جونسون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف اليوم علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر نصف طماطم ونقوم بعصره حتي نحصل علي العصير. ثم نضع العصير في وعاء نظيف ونضع عليه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيدا. ثم نضع عليهم ملعقة كبيرة من الكركم ونقلب جيدا. بعد ذلك نضع عليهم ملعقة ماء الورد ونقلب ثم ملعقة كبيرة من الزبادي و نقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ناعم. بعد ذلك نضع علي الخليط ملعقة من زيت جونسون للأطفال ونقلب جيدا أصبح الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

نتعرف الأن علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-.

نغسل الوجه جيدا أو المنطقة التي تريدين تفتيحها.

ثم نفرد الماسك على البشرة ويتم توزيعها جيدا بحركات خفيفة.

ثم نترك الماسك على البشرة لمدة عشرين دقيقة حتي يجف الماسك تماما.

بعد ذلك نقوم بفرك الماسك بحركات دائرية خفيفة حتي نتخلص من الماسك.

ثم نغسل الوجه جيدا بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات.

وننشف الوجه جيدا ثم نأتي بمكعب من الثلج ونمرره علي البشرة لمدة دقيقة واحدة.

سوف تشعرين تفتيح ونضارة وترطيب البشرة من أول مرة.

فوائد النشا والكركم كنز سحري لتبييض البشرة والجلد بشكل مبهر

أليكم بعض فوائد هذا الماسك السحري للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كما يلي:-

يعطي البشرة نضارة وحيوية ولمعه طبيعية من أول مرة. يعمل علي تفتيح فوري للبشرة والجسم ومع الاستمرار يخلصك من البقع السوداء في الوجه. مع فرك الوجه تشعري بإزالة الشعر من الوجه مع تكرر الماسك سوف يخلصك من الشعر الزائد نهائيا. يعمل هذا الماسك على شد البشرة وتخلص من الجلد الميت والتجاعيد.

نصائح يجب اتباعها عن استخدام النشا والكركم كنز سحري لتبييض البشرة بشكل مبهر

سوف نتعرف الآن علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تحضير واستخدام النشا والكركم كنز سحري لبشرة خالية من أي عيوب بشكل مبهر وهي كما يأتي:-