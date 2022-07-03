نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [ظهرت] لينك فيتو بوابه مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022 موقع الوزارة برقم الجلوس والاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022، حيث يبحث الطلاب والطالبات الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2022 الدور الاول، بعد أن اعتمدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عصر اليوم الأحد الموافق 3-7-2022 على أن تتوافر على موقع بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية، وتصر المدارس صباح غداً الإثنين، وقد أعلن نائب الوزير للتعليم الفنى أن اجمالى الحضور لامتحانات الدور الاول من الدبلومات 789351 طالب، وإجمالى الناجحين 539564 طالب بنسبة نجاح (68.36 %)، بلغ واجمالى من سيؤدى امتحان الدور الثانى 215572 طالب بنسبة (27.31 %).

رابط نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 فيتو

نوفر لكم من خلال هذا المقال نتيجه طلاب شهاده الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2022 على موقع بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم من أجل الاستعلام عنها بكل سهولة.

نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 موقع الوزاره

نظام 5 سنوات: حضر عدد 18757 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54 %

نظام 3 سنوات: حضر 662036 طالبا ( 4 شهادات ) بنسبة نجاح 69.35 % بانخفاض مقداره 0.87 %

نظام 3 سنوات – التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 18792 طالبا –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 85.02 % بانخفاض مقداره 0.44 %

نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 21298 طالبا– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36 % (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم)

تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1312 طالبا– (3 شهادات ) بنسبة نجاح 70.73%

نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 67156 طالبا – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11 %

بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبا بنسبة نجاح 85.46 % بانخفاض مقداره 2.48 %

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2022

نوفر لكم نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022 محافظه القليوبيه والدقهلية والشرقية والغربية والاسكندرية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية وكافة المحافظات حيث يمكنك الاستعلام عنها من خلال خطوات بسيطة كالتالي:-

الجيدر بالذكر أنه شارك 215 الف معلم ومعلمة في الإشراف على اختبارات الدبلومات الفنية الدور الاول أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 21 مايو الى 16 يونيو 2022، وقد تقدم لها 800 ألف طالب وطالبة، فى 3080 لجنة، ومرت الامتحانات بسلام دون تسجيل شكاوي.