نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني 2022 fany.emis.gov.eg

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نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني اشتد البحث في الساعات القليلة الماضية على نتيجة الدبلومات الفنية 2022م في جمهورية مصر العربية، حيث قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري بالتأكيد على أنه خلال ساعات ستبدأ الوزارة برصد جميع نتائج المرحلة التعليمية لمرحلة الدبلومات للصف الثالث من الدبلوم، وهذه المرحلة تمثل مرحلة شديدة الأهمية بالنسبة للطالب ولا تقل أهميتها عن مرحلة الثانوية العامة فكلتا المرحلتين تحدد مصير الطالب المستقبلي.
خطوات الاستعلام والحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022م
للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022م يجب أن يتبع الطالب الخطوات التالية:-
- يجب أن يقوم الطالب بالدخول إلى الرابط الخاص ببوابة التعليم الفني المصري الإلكترونية.
- بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن النتائج” الموجودة في واجهة البوابة الإلكترونية.
- ثم يقوم الطالب بالنقر على أيقونة “نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس” وبعدها يقوم بتحديد القسم أو الشعبة التي يدرسها.
- تنقسم التخصصات إلى صناعي وفندقي وتجاري وزراعي وبعدها يقوم الطالب بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
- يبدأ الطالب بكتابة كل المعلومات والبيانات الخاصة به وبالمدرسة التي ينتمي إليها ويكتب كل ما يخصه من بيانات ويجب أن تكون صحيحة.
- تتمثل بيانات الطالب في اسمه رباعيًا ورقم جلوسه ثم يقوم بالنقر على أيقونة “الاستعلام” وبعدها ستظهر أمامه صفحة تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالنتيجة من الدرجات والمجموع والنسبة والتقدير.
نتيجة شهادة الدبلومات الفنية وأهم سماتها
قام الدكتور محمد مجاهد النائب العام لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد على أن للدبلومات الفنية سمات خاصة بالنتيجة وتتمثل السمات في كل مما يلي:-
- النظام الخاص بالخمس سنوات حيث أنه عبارة عن أربع شهادات وحضر فيها 18757 طال ونسبة نجاح النظام 80.94%.
- بينما نظام الثلاث سنوات حضر فيه حوالي 662036 طالب ويحتوي على أربع شهادات ونسبة نجاحه وصل إلى 69.35%.
- وهناك النظام ذو الثلاث سنوات الخاص بالتعليم والتدريب وحضر منه حولي 18792 طالب ونسبة النجاح فيه 85.02% وعدد الشهادات فيه أربعة.
- أما بالنسبة إلى نظام تعليم التكنولوجيا التطبيقية هو نظام ذو ثلاث سنوات حضر فيه 1312 طالب ونسبة النجاح 70.73%.
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