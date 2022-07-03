الآن Link الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول عبر وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا بالرقم الامتحاني

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 ما زالت عمليات البحث تشتد بشكل كبير عبر محركات البحث من قبل آلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية 2022، وذلك لكي يتم التعرف على نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 الدور الأول، وهي الامتحانات التي أتمها الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد كشفت الوزارة عن موعد إعلان وطرح النتائج لكي يتم التعرف عليها من قبل الطلاب والاطمئنان على المعدلات هذا العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق بالرقم الامتحاني.

نتيجة الثالث المتوسط 2022 في العراق

وقد كان طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق في مختلف المحافظات العراقية قد بدأوا الامتحانات الخاصة بالدور الأول رسما في يوم 12/6/2022 الموافق يوم الأحد، ومن ثم استمرت الامتحانات حتى يوم 22/6/2022 الموافق يوم الأربعاء، والتي جاءت من خلال المدارس المختلفة عبر مراكز ولجان مخصص لذلك ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الطلاب رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على الضوابط المعتمدة، وقد أكدت الوزارة أن النتائج سوف تكون متاحة بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق، وكذلك من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، وقد جاءت المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع نسب النجاح الخاصة طلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول بشكل كبير.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022

وعبر موقع نتائجنا الإلكتروني يمكن استخراج نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية 2022، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.