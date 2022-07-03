السفارة الأمريكية فى موسكو تزيل عنوانها من موقعها الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن السفارة الأمريكية فى موسكو أزالت عنوانها الرسمى من على موقعها الإلكترونى، وذلك بعد التسمية الجديدة التى أطلقت على الشارع الذى يحمل عنوان مقر الدبلوماسية.





وبحسب وكالة سبوتنيك "الروسية"، قالت مصادر روسية إن السفارة الأمريكية فى موسكو قامت بتغييرات عدة على موقعها الإلكترونى الرسمى، وبينها الجانب الخاص بعنوان مقرها الرئيسى فى العاصمة موسكو، والذى تم إزالته نهائيًا من صفحة الموقع. وكان سكان العاصمة الروسية، موسكو، اختاروا اسمًا جديدًا لساحة بالقرب من السفارة الأمريكية، وصوت غالبية السكان لاسم المنطقة الجديد، وهو: "ساحة دونيتسك الشعبية".

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