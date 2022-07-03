القوات اليمنية تتصدى لهجمات حوثية جنوب مأرب

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن الميليشيات الحوثية حاولت التسلل من أحد الأودية فى سلسلة جبال ملعاء للالتفاف على قوات العمالقة المتمركزة أسفل العقبة من الاتجاه الجنوبى بالتزامن مع هجوم من الطريق الواصل إلى مركز المدينة.
وأضافت المصادر، أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثى بنيران قوات العمالقة دون تحقيق أى مكسب.
وتشهد القرى الواقعة أسفل جبال ملعاء قصفا متواصلا تشنه الميليشيات الحوثية بشكل عشوائى، يستهدف منازل المواطنين.
يذكر أن الحكومة اليمنية، طالبت فى وقت سابق، الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام ميليشيات الحوثى وداعميها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية السارية، أو إدانتهم بشكل صريح.
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