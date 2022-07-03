عاجل- الأردن يعلن إنهاء خدمات مسؤولين على خلفية حادث العقبة

جدة - نرمين السيد - وقال الخصاونة، إن "فريق التحقيق فى حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة أخرى من المسؤولين فى الشركة، كذلك إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت الإثنين الماضى، تسرب مادة الغاز السام إثر سقوط وانفجار صهريج فى الميناء الصناعى بالعقبة، الأمر الذى أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 260 آخرين.